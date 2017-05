Chronische Schmerzen

Linderung durch multimodale Schmerztherapie

Langenhagen. Die multimodale Schmerztherapie ist eine wissenschaftlich fundierte, intensive Form der Behandlung chronischer Schmerzen. Hierbei werden Therapiemaßnahmen unterschiedlicher Fachabteilungen individuell kombiniert. Die Zielsetzung besteht darin, den Schmerzkreislauf zu durchbrechen und eine Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit bzw. eine Rückführung in das soziale Umfeld zu erreichen. Schmerztherapeuten und Orthopäden arbeiten hierbei mit Psychologen, Ergo- und Physiotherapeuten zusammen. In einem Vortrag am Mittwoch, 7. Juni, um 17 Uhr, werden die Therapieabläufe der multimodalen Schmerztherapie von Claudia Schulz- Sery im Konferenzraum der Paracelsus-Klinik vorgestellt. Um Anmeldung wird unter langenhagen@paracelsus-klinken.de oder unter (0511) 77 94-0 gebeten.