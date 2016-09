Clubabend

Langenhagen (ok). Der Clubabend des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) findet am Donnerstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr im Restaurant "Elektra" statt. Der LMC-Kegelabend beginnt am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr im Restaurant "Das Leibniz" in der SCL-Sportanlage an der Leibnizstraße 56. Mitteilungen bitte an Detelf Noether, (0511) 77 45 76 oder (0160) 97 34 90 70.