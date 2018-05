Clubabend des LMC

Langenhagen (ok). Der Clubabend des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) findet am Donnerstag, 7. Juni, ab 19 Uhr im Restaurant Elektra statt. Der LMC bietet seinen Mitgliedern am Sonnabend, 16. Jun i, einen Ausflug mit Boßeln und Spargelessen in Aligse an. Treffpunkt ist um 15 Uhr im dortigen Landgasthaus. Anmeldungen bitte bis zum 6. Juni an Detlef Noether unter der Telefonnummer (0160) 97 34 90 70.