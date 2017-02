Container brannten

Langenhagen. Am späten Sonnabendabend gegen 23.30 Uhr stellte eine Spaziergängerin fest, dass in der Leibnizstraße mehrere Container brannten. Sie wurden durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf andere Objekte oder Gebäude hat zu keinem Zeitpunkt bestanden. Auf Grund der Gesamtumstände ist nicht von einer Selbstentzündung auszugehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle unter (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.