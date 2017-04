Container brannten

Langenhagen. Zwei aufmerksame 13-jährige Jungen meldeten den Brand eines Altpapiercontainers in der Nähe der IGS Süd an der Angerstraße. Der Container brannte vollständig nieder. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.