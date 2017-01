Container in Flammen

Langenhagen. Ein Anwohner meldete am Montag gegen 22.45 Uhr einen Altpapiercontainer an der Rathenaustraße, der in Flammen stand.. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Langenhagen gelöscht. Ein angrenzender Holzzaun wurde beschädigt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.