Costa Rica

Krähenwinkel. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt zur Versammlung in

das Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel für Freitag, 12. Januar, um 9.30 Uhr ein. Rita und Harald Schneider werden einen Reisebericht " Costa Rica - Land

und Leute " abgeben. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an,

interressierte Frauen können sich an Renate Moderow unter der Telefonnummer (0511)

74 27 48 wenden.