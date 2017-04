Crème de la Crème am Start

Langenhagen (ok). 48 Teams sind am Start, darunter die Crème de la Crème des deutschen Jugendfußballs. Am kommenden Wochenende, 29. und 30. April, rollt auf dem Sportgelände des SC Langenhagen der Ball; die D-Junioren des Jahrgangs 2005 haben zu einem Top-Turnier eingeladen. Mit am Start sind unter anderem Nachwuchsteams von Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, Union Berlin, Fortuna Köln, 1. FC Magdeburg, VfB Lübeck, 1. FC Mönchengladbach, Legia Warschau aus Polen, Bröndby Kopenhagen aus Dänemark und Sparta Prag aus der Tschechischen Republik. Mit dabei sind natürlich auch die Lokalmatadoren von Hannover 96 und die Nachbarn vom TuS Altwarmbüchen. Los geht es am Sonnabend um 9 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten. Für ein reichhaltiges Buffet ist gesorgt, und bei einer Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen. Der Eintritt beträgt drei Euro für einen Tag, fünf Euro für beide Tage.