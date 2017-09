Darts mit Stars

Langenhagen (ok). Jugendfest der Darts-Abteilung von Hannover 96 am Freitag, 13. Oktober: Der Darts-Sport steht im RP5-Stage am Raschplatz zwischen 14 und 18 Uhr im Mittelpunkt. Mitmachen dürfen Kinder im Alter von acht bis 17 Jahren, die sich auf ein Training mit richtigen Experten freuen dürfen. Am Start sind unter anderem erfahrene Bundesligaspieler, aber zum Beispiel auch Profi Ian White, der 2014 im Viertelfinale der Weltmeisterschaft stand. Und mit dabei ist auch Jyhan Artut. Artut stammt aus Holzminden und gehört zu den besten deutschen Dartspielern. Die Darts-Abteilung bittet unter 96dart.anrosoft.de/Registrierung um eine Anmeldung vorab.