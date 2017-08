Online-Petition gegen Schließung der Eishalle

Langenhagen (ok). Die Initiatoren sehen den professionellen Eishockeysport in Langenhagen und vor allen Dingen das Frauen-Bundesligaeishockey massiv gefährdet. Daher setzen sie sich in einer Online-Petition unter dem Motto „Das ist unser Zuhause, unsere Heimat! Gegen die Schließung der Eishalle Langenhagen“ dafür ein, die Eishalle in Langenhagen zu erhalten. Zurzeit liegen Angebote für ein Invest auf dem Tisch. Für viele ist die Eishalle ein Alleinstellungsmerkmal, gerade da sie behindertengerecht gebaut worden sei. Denn die Zukunft der Eishockeyspielerinnen stehe auf dem Spiel, da wegen fehlender fester Spielzeiten die Bundesligazulassung nicht erteilt worden sei. Die Petition an Bürgermeister Mirko Heuer läuft noch bis zum 4. September.