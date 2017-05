„Das Lächeln der Welt“

Langenhagen. Der Hannover Airport und CEWE Print veranstalten einen Fotowettbewerb. Gesucht: Das Lächeln der Welt. Das Thema ist frei interpretierbar, aber immer geht es um Reisefotografie: Besondere Charaktere, Panoramen oder Naturschauspiele aus allen Teilen der Welt. Der Wettbewerb läuft bis zum 24. Mai. Die schönsten Einsendungen werden Teil einer Sonderausstellung am Hannover Airport. Sie wird während der Sommerferien in der Erlebnisausstellung Welt der Luftfahrt zu sehen sein. Ihr Titel: „Das Lächeln der Welt“. Wer in den Ferien zuhause bleibt, kann dann die Schönheit der Ferne in den Fotos genießen. Das Gewinnerfoto wird mit einem besonderen Erlebnis prämiert: Die Siegerin oder der Sieger bekommt einen Rundflug im Gyrokopter – natürlich gerne mit Kamera. Im Himmel über Hannover warten dann viele neue Fotomotive. Teilnahme auf www.hannover-airport.de/fotowettbewerb.