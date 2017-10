Veranstaltungsreihe für politisch Interessierte

Kaltenweide. Der CDU-Ortsverband Kaltenweide lädt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal zum „Ortsgespräch“ ein. Bei dieser Veranstaltungsreihe kann jeder mitdiskutieren und eigenen Ideen einbringen. „Jetzt geht es um die Zukunft Niedersachsens, dafür steht unser Kandidat für den Landtag im Ortsgespräch Rede und Antwort“ sagt die Stadtverbandsvorsitzende der CDU Jessica Golatka. Rainer Friedmann ist bereits knapp fünf Jahre Abgeordneter im niedersächsischen Landtag, 2013 hatte er den Wahlkreis direkt gewonnen. Jetzt bewirbt sich der gelernte Sparkassenbetriebswirt erneut darum, die Interessen der Langenhagener im Landtag vertreten zu dürfen. „Wie immer ist jeder eingeladen, der unseren Ort und unsere Stadt mitgestalten möchte. Dabei spielt es keine Rolle welcher Partei man angehört,“ sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU Kaltenweide Michael Schäfer, der die Veranstaltungsreihe organisiert. Das Ortsgespräch findet am Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr im Schützenhaus in Kaltenweide statt. Interessierte können sich anmelden unter Ortsgespraech-CDU-Kaltenweide@mail.de oder telefonisch bei Michael Schäfer unter (0177) 5 42 38 99.