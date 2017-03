Das Rote Kreuz

Seniorenklön der CDU am 14. März

Krähenwinkel. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich wieder am kommenden Dienstag, 14. März, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof, Walsroder Straße 251, in Krähenwinkel.Als Referentin wird Vorstandsmitglied Gesine Saft einen Vortrag über die Entstehung der internationalen Rotkreuzbewegung im Jahr 1859 halten. Das Thema lautet: "Henri Dunant, Gründer des Roten Kreuzes, ein verkannter Humanist? " Die weltweiten Aktivitäten der nationalen Rotkreuz-und Rothalbmond-Gesellschaften sind ein unverzichtbarer Beitrag für die Humanität in Notstands- und Kriegsgebieten und dienen damit auch der Aussöhnung und Völkerverständigung. Das Deutsche Rote Kreuz ist darüber hinaus national unter anderem in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, dem Katastrophenschutz und der Krankenpflege tätig.Die Senioren-Union freut sich wie immer über interessierte Gäste, die gern willkommen sind.