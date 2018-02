Debatte in der SPD

Langenhagen. Für Donnerstag, 15. Februar, hatte der SPD-Ortsverein zum Gespräch mit Matthas Miersch in der IGS-Teestube eingeladen. "Leider müssen wir kurzfristig die geplante Veranstaltung absagen", meldet Organisator Marco Brunotte. Alternativ empfiehlt er die Teilnahme an der Veranstaltung „Pro GroKo der #NoGroKo - die Debatte“ am 15. Februar auf Einladung der Jusos im Bezirk Hannover mit dem Bundesvorsitzende der Jusos Kevin Kühnert und dem Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD, um 19.30 Uhr in den ver.di-Höfen in Hannover, Goseriede 10. Was bedeutet eine mögliche Große Koalition für Deutschland, Europa und die SPD? Wurden wichtige Erfolge in den Verhandlungen erreicht? Ist eine Erneuerung der SPD in einer Großen Koalition überhaupt möglich? Die Veranstaltung ist öffentlich.