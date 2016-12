Demnächst ohne Container

Engelbostel. Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) wird bis Freitag, 30. Dezember, die Papiercontainer auf der Wertstoffinsel am Klusmoor abziehen. Der Ortsrat Engelbostel hatte im August dieses Vorgehen beschlossen, um weitere Brandstiftungen in diesem Bereich auszuschließen. Privathaushalte haben die Möglichkeit, ihr Altpapier kostenfrei am regulären Altpapier-Abholtag, abholen zu lassen. Die Stadt Langenhagen prüft derzeit, ob es eine Alternative gibt.