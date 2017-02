Den Landtag besichtigen

Langenhagen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, am Freitag, 10. März, zwischen 16 und 18 Uhr den Niedersächsischen Landtag zu besuchen. Es bietet sich dabei die Möglichkeit, den Interims-Plenarsaal zu besichtigen sowie über den unterirdischen Gang ins historische Landtagsgebäude auf die Fraktionsebene der CDU zu gelangen. Fredermann wird nach und während der Besichtigung für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Anmeldungen sind bitte bis zum 8. März 2017 an das Wahlkreisbüro in Wettmar, Heierdrift 14, zu richten: per E-Mail: post@rainer-fredermann.de, per Telefon: (05139) 9 70 16 83, oder per Post an oben genannte Adresse.