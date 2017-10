Winterflugplan mit attraktiven Verbindungen

Langenhagen. Start frei für den neuen Winterflugplan am Hannover Airport.Für Geschäftsreisende gibt es zur Wintersaison gute Neuigkeiten. Lufthansa fliegt ab sofort sechsmal täglich nach Frankfurt. Eurowings bietet weiterhin hohe Frequenzen nach Stuttgart und Wien – mit jeweils bis zu vier Flügen am Tag. Und bei Brussels Airlines gibt es jetzt noch mehr Komfort: Die Fluggesellschaft stellt komplett auf Jets um.Die Low-Cost-Airline WIZZ Air bedient auch in den Wintermonaten die fünf Direktziele Kiew, Belgrad, Skopje, Bukarest und Budapest.Oder sind die Gedanken schon im warmen Süden? Dann einfach hinterherfliegen. Am Hannover Airport findet man sowohl neue als auch bewährte Mittelmeerziele zu günstigen Konditionen. Norwegian bringt ihre Fluggäste nach Palma de Mallorca und Málaga. SunExpress fliegt im Winter auch nach Antalya, Izmir, Ankara und Adana. Und mit TUI fly geht es unter anderem nonstop auf die Kapverden.Den Orient entdecken – auch das geht in diesem Winter ab Hannover. Mit Condor direkt nach Marrakesch und Dubai abheben.Neu stationiert am Hannover Airport: Die Ferienfluggesellschaft Small Planet Airlines mit einem Airbus A320. Einmal wöchentlich fliegt diese nach Hurghada, Sharm El Sheik, Malta und Marsa Alam.