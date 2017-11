Der Andere Gottesdienst

Godshorn. Zum Sonntag, 12. November, um 18 Uhr lädt die Kirchengemeinde Godshorn wieder zu einem ganz besonderen Gottesdienst ein. Unter dem Motto „Geben und Nehmen“ wird das Thema „Ehrenamt“ näher betrachtet. Ehrenamtliche sind aus dem kirchlichem Leben einer Kirchengemeinde nicht mehr wegzudenken. Sie bringen sich für andere ein, empfangen aber auch etliches an Sympathie und Lebenserfahrung. So ist es letztlich ein „Geben und Nehmen“. Dieser letzte Gottesdienst Anders wurde wieder ausgearbeitet vom Vorbereitungsteam mit Pastor Falk Wook. Die musikalische Begleitung liegt in den bewährten Händen des Musikkreises conTAKT unter der Leitung von Jürgen Negelmann.