Der erste Sieg

Sportergebnisse aus Langenhagen

Langenhagen (ok). Es ist geschafft. Die Volleyballdamen des SC Langenhagen haben ihr erstes Spiel in der dritten Liga West in dieser Saison gewonnen, den TV Langenfeld mit 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:23) geschlagen. Jetzt geht es am nächsten Sonntag, 12. März, gegen den aktuellen Tabellenführer SV Bad Laer, den die Langenhagenerinnen natürlich auch ärgern wollen. Beginn ist um 16 Uhr in der SCL-Sporthalle an der Leibnizstraße.Den dritten Sieg in Folge holte der SC Langenhagen in der zweiten Basketball-Regionalliga. 98:52 hießt es am Ende gegen den Letzten aus Hameln. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt weiterhin vier Punkte. Bester Werfer war Ante Mioc (31).Die Hannover Lady Scorpions verloren beim EC Berkkamen mit 2:5 (0:0, 0:1, 1:4). Sie bleiben damit trotz ansteigender Form Letzter in der Eishockey-Bundesliga.