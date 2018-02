Der Frühling kommt

Kaltenweide. Wie in jedem Jahr, so kommt auch diesmal unausweichlich und hoffentlich bald der Frühling. Die AWO Kaltenweide veranstaltet auch wieder ihr allseits beliebtes

Frühlingsfest, und zwar am Freitag, 23. März, ab 14 Uhr im Zelleriehaus. Das Motto:

gemütlich beieinander sitzen, Frühlingslieder singen und es sich gut gehen

lassen. Wie immer wird an diesem Tag auch an die Geburtstage aller

Senioren gedacht.