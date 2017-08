Der MTV wandert im Harrl

Engelbostel/Schlenburg. Bei der nächsten Wanderung des MTV Engelbostel-Schulenburg geht es in Richtung Weserbergland. Genauer gesagt in den Harrl, einem westlichen Ausläufer des Bückebergs. Die Tour, die in Bad Eilsen endet, wird etwa 12 Kilometer lang sein. Termin ist der 21. September. Gestartet wird um 10:04 Uhr mit dem Bus 461 ab Elbinger Straße in Engelbostel. Die Rückkehr ist für den späten Nachmittag vorgesehen. Ein Pausenbrot sollte mitgenommen werden, ebenso ist eine Einkehr (Kaffee trinken) ist eingeplant. Spaß und gute Laune sind mitzubringen. Eine Anmeldung ist bis zum 18. September bzgl. der Fahrkarten erforderlich unter der Telefonnummer Lothar Zboron, (0511) 7418 00; (0511) 78 47 65 oder (0178) 7 18 02 07. Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen.