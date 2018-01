Aktion Ohrenschmaus startet ins neue Jahr

Langenhagen. Die Aktion Ohrenschmaus ist eine Vorleseaktion für Kinder, die regelmäßig im Quartierstreff Kinder zum Zuhören einlädt. Am Freitag, 26. Januar, besucht der Langenhagener Autor Robert Elliott die Kids und liest aus seinem Buch „Der schwarze Dolch“ vor. „Giovanni, ein Junge aus Berlin, findet einen Dolch in einer Kiste voller alten Zeug. Der Dolch ist unglaublich schön und er entdeckt, ausgerechnet durch den Schulunterricht, dass der Dolch ihn auf viele Abenteuer mitnehmen kann.“, beschreibt Robert Elliott seine Geschichte. Klingt spannend. Die Kinder können außerdem erfahren, wie man denn eigentlich ein Buch schreibt, Ideen dafür bekommt und dann auch noch durchhält, so viele Seiten zu schreiben! Los geht es um 15:15 Uhr im Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen/ Wiesenau, Ende gegen 16.30 Uhr. Auch Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.