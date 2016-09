Derby in Langenhagen

Langenhagen (ok). Derbytime in Langenhagen: Die Volleyball-Damen des SCL treffen am Sonntag, 2. Oktober, in der Halle an der Leibnizstraße um 16 Uhr in der dritten Ligs West auf GfL Hannover. Die weiteren Heimspiele in diesem Jahr: Sonntag, 13. November, 16 Uhr, gegen VL Allbau Essen; Sonntag, 20. November, gegen ASV Senden, 16 Uhr, und am Sonnabend, 10. Dezember, gegen Tuspo Weende, 20 Uhr.