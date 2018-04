Derby Teil zwei

Godshorn (ok). Landesliga-Derby Teil zwei: Der TSV Godahorn empfängt am Sonnabend, 21. April, um 19 Uhr den Rivalen TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Spielplatzweg. Ein spannendes Spiel scheint vorprogrammiert: Die Hausherren waren in den jüngsten Spielen im Aufwind, die Krähen haben zuletzt eine herbe Niederlage kassiert.