Derbyspiel

Langenhagen. Ab sofort startet der Vorverkauf für das Derbyheimspiel der Hannover Scorpions gegen die Hannover Indians in der Saison 2016/2017. Es ist das letzte Heimspiel der Hannover Scorpions bevor die Saison mit der Platzierungsrunde weiter geht. Das Derby findet am Sonntag, 6. Januar, um 18.30 Uhr in der Eishalle Langenhagen statt. Vorerst werden die Karten für das Derby direkt in der Geschäftsstelle und an der Tageskasse bei Heimspielen verkauft. Außerdem im Onlineshop der Hannover Scorpions unter „eventimsports.de/ols/scorpions“.