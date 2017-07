Die Drei von der Tankstelle

Langenhagen (ok). „Die Drei von der Tankstelle“, der Klassiker mit Willy Fritsch, Oskar Karlweis, Heinz Rühmann und Lilian Harvey läuft als dritter Film der Reihe „Seniorenkino“ am Donnerstag, 24. August, im CineMotion. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Pflegenetzwerk Langenhagen, dem sechs Pflegeheime in Langenhagen angehören. Beginn 10 Uhr, Einlass 9.30 Uhr. In der Vorstellung wird eine kurze Pause von etwa 15 bis 30 Minuten mit Kaffeeausschank eingeplant. Eintrittskarten zum Nulltarif gibt es ab Montag, 24. Juli, in der HAZ/NP-ECHO-Geschäftsstelle.