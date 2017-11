Die Flucht ergriffen

Langenhagen. Einbrecher hebeten am Freitag gegen 9.50 uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses am Oertzeweg auf und gelangten so in das Treppenhaus. Die Geräusche wurden von einer aufmerksamen Mieterin des Hauses bemerkt. Als sie von innen ihre Wohungstür verriegelte, wurdedies offensichtlich von den Tätern bemerkt, und sie ergrriffen die Flucht. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden – erste Person:

männlich, normale Gestalt, etwa 1,70 Meter groß, helle Stoffjacke mit aufgesetzter Kapuze

und dunkler Rucksack; zweite Person: männlich, normale Gestalt, etwa 1,70 Meter groß, dunkelblonde, braune, kurze Haare und gemusterter Pullover. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.