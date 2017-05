Die Grüne Hausnummer

Langenhagen. Die Grüne Hausnummer ist eine Auszeichnung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Sie zeichnet Gebäudeeigentümer aus, die energieeffizient saniert oder gebaut haben und honoriert damit ihren Einsatz für den Klimaschutz. Mitmachen können Eigentümer von Wohngebäuden in der Region HannoveSanierung bzw. Neubau müssen nach dem 1. Oktober 2009 gelaufen sein.

proKlima und die LBS werden auch in diesem Jahr wieder jeweils einen Sonderpreis in Höhe von je 300 Euro für besonders herausragende Beispiele stiften.

Es handelt sich also um einen typisches Best-Practice-Projekt, bei dem Engagement für energieeffizientes Bauen und Modernisieren honoriert wird, um gleichzeitig weitere Hausbesitzer zur Nachahmung aufzurufen.

Am 31. Mai startet die Bewerbung der Aktion regionsweit und in den Kommunen. Ab sofort können Hauseigentümer ihre Bewerbungsunterlagen einreichen. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli.