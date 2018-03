Die Neue Mitte

Politische Wanderung durch Krähenwinkel

Krähenwinkel (ok). Wie soll die Dorfmitte 2030 aussehen? Über dieses zukunftweisende Projekt macht sich der CDU-Ortsverband Krähenwinkel konkrete Gedanken. Eine so genannte politische Winterwanderung, die am nächsten Sonntag, 18. März, um 11 Uhr auf dem Hof Schmidt-Nordmeiter losgeht, soll der Auftakt zu einer neuen Projektgruppe "Neue Mitte Krähenwinkels" sein, in der unter Federführung des Ortsbürgermeisters Andreas Hartfiel Einwohner aus allen Lebensbereichen und auch potenzielle Investoren Ideen für die Entwicklung rund um das DGH Ideen sammeln sollen. Schule, Kommunikationszentrum für Jung und Alt, Sportanlagen und Attraktiivität des Waldsees sind nur einige der Themen, die angesprochen werden könnten. Wer sich in die Gestaltung seines Ortes einbringen möchte, ist am 18. März herzlivh willkommen.