Die Preise stehen fest

Rabattsystem für die "Wasserwelten"

Langenhagen (ok). Die Eintrittsgelder für das neue Schwimmbad „Wasserwelten“, das im Sommer an der Theodor-Heuss-Straße eröffnet werden soll, sind jetzt vom zuständigen Fachausschuss festgelegt worden. Es gibt fürs Bad drei Möglichkeiten: So zahlen Erwachsene für eine Schwimmzeit bis 90 Minuten vier Euro, Kinder zwei Euro, Familien acht Euro. Bei einer Badezeit bis 180 Minuten fallen sieben Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder und 15 Euro für Familien an. Für eine Tageskarte werden neun Euro für Erwachsene, sieben Euro für Kinder und 23 Euro für Familien berechnet. Der Kindertarif gilt bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Kinder im Alter bis zu drei Jahren oder 99 Zentimeter Körpergröße haben freien Eintritt. Auf Geldwertkarten für Bad- und Sauna gibt es Prozente von zehn bis 25. Die Tarife für Sauna und Freizeitbad: ab 10 Uhr: 15 Euro Erwachsene, elf Euro Kinder; ab 14 Uhr: !8 Euro Erwachsene, 14 Euro Kinder. Detailliertere Informationen stehen dann auf www.langenhagen.de.