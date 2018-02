Die Revolte wird 50

Musikalische Lesung zu einer aufregenden Epoche

Langenhagen. Eine musikalische Lesung am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr im daunstärs ruft die wichtigsten Daten und Ereignisse des Jahres 1968 in Erinnerung und zitiert Originaldokumente aus der Zeit. Sabine Göttel liest Texte, Meinungen und Analysen sowie Berichte von Augenzeugen wie Rudi Dutschke, Bernward Vesper, Herbert Marcuse, Antje Vollmer, Barbara Sichtermann. Die Gitarristin und Sängerin Natalie Palsa sorgt für den Soundtrack der Zeit. 1968 - die Republik in Aufruhr: Couragiert und respektlos brachten Vietnamgegner und Außerparlamentarische Opposition in den 60er Jahren frischen Wind in die satte, selbstzufriedene deutsche Nachkriegsgesellschaft. Die Utopie einer freien und solidarischen Gemeinschaft sollte durch ein Netzwerk internationaler Beziehungen und mit Hilfe des "langen und gewaltlosen Marsches durch die Institutionen" Realität werden. Frauenbewegung, Bürgerinitiativen, Mitbestimmungsmodelle, Die Grünen, Greenpeace und Wohngemeinschaften: Die deutsche Gesellschaft profitiert bis heute von der Experimentierfreude und vom Aufbruchswillen einer mitredelustigen, mündigen Studentengeneration. Der Eintritt liegt bei zehn Euro. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 oder per Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen genommen.