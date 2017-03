Die schmerzende Hüfte

Inforveranstaltung am Mittwoch, 22. März, um 17 Uhr in der Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Bei Schmerzen im Hüftgelenk sind viele Ursachen denkbar. Im fortgeschrittenen Lebensalter sind es meist Arthrosebeschwerden. Es gibt viele therapeutische Optionen zur Behandlung. Bei noch ausreichendem Gelenkknorpel kommen auch gelenkerhaltende Operationen in Frage. Das operative Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks bleibt die Methode der Wahl für das komplett verschlissene Gelenk. Bei dieser Veranstaltung informiert Stefan Berger, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, über aktuelle diagnostische und therapeutische Konzepte. Auch physiotherapeutische Aspekte werden angesprochen und erklärt.Eswird um vorherige Anmeldung unter (0511) 77 94-0 oder per E-Mail an tina.schmidt@paracelsus-kliniken.de gebeten.