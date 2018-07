Die Sünderin

Langenhagen. Am Donnerstag, 23.August, wird der Klassiker „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef im CineMotion, Walsroder Straße 105 gezeigt. Ein Film von 1951. Unterstützt wird die Veranstaltung vom ‚Pflegenetzwerk Langenhagen‘, dem sechs Pflegeheime in Langenhagen angehören.

Beginn 10 Uhr, Einlass 9.30 Uhr. In der Vorstellung wird eine kleine Pause mit Kaffeeausschank und Keksen eingeplant. Eintrittskarten gibt es kostenfrei ab Dienstag, 24. Juli, in der HAZ/NP/Echo-Geschäftsstelle solange der Vorrat reicht.