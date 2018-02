Die Wahl rückt näher

Die Matthias-Claudius- Gemeinde stellt ihre Kandidaten vor

Krähenwinkel/Kaltenweide. Die Kirchenvorstandswahl am 11.März rückt näher. Erstmals sind auch Jugendliche ab 14 Jahren wahlberechtigt. Gewählt werden in der Matthias-Claudius-Gemeinde sechs Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, zwei weitere werden berufen. Dafür stellen sich die Kandidaten am Sonntag, 4. März, um 10. Uhr in einem Gottesdienst vor, den Superintendent Grünjes halten wird. Zur Wahl stellen sich Alrun Gottwald, Hans-Christoph Greeske, Silke Kaune, Susann Lichterfeld, Gabriela Pinkenburg und Regina Wöhler. Bei einem Kirchkaffee nach dem Gottesdienst haben alle die Möglichkeit, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen.