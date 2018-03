Genussreise am 16. März bei famila

Langenhagen (ok). Eine Genussreise durch die Welt des Kaffees können Interessierte am Freitag, 16. März, ab 15.30 Uhr im famila-Markt an der Hans-Böckler-Straße erleben. Und dabei alles rund um das Thema Kaffee vom Anbau bis zur Zubereitung erfahren. Die Hannoversche Kaffeemanufaktur wird zum Beispiel eine Showröstung über offenem Feuer zeigen, und ein Barista hat leckere Tipps zur Kaffeezubereitung zu Hause parat. Die Geschichte des Kaffees von der Entdeckung bis zur heutigen Vielfalt wird sehr eindrucksvoll geschildert. Außerdem gibt es ein große Kaffeeverkostung.