Diebe unterwegs

Langenhagen (ok). Schmuck und Münzen stahlen Einbrecher am Sonntag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße. In eine Gartenlaube am Schwarzen Weg drangen Diebe zwischen Donnerstag und Sonnabend ein, indem sie die Tür aufhebelten. Und nicht weit kam der Dieb eines Ford Mondeo von einem Grundstück an der Pfeifengrasstraße. In der Nacht stahl er den Wagen, schon am Freitagabend wurde er in Frankfurt an der Oder festgenommen.