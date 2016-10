Diebstähle

Langenhagen. Beim Langenhagener Polizeikommissariat sind drei Anzeigen eingegangen, in denen Diebstähle an Fahrzeugen, die in flughafennahen Parkhäusern abgestellt waren, beklagt werden. Angegangen wurden in zwei Fällen Autos der Marke Mercedes Benz sowie ein Skoda. Das Diebesgut bestand aus Radkappen, LED-Leuchten, Einpark-Sensoren sowie zwei Mercedessternen.