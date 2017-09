Diebstahl an Autos

Langenhagen. An der Karl-Kellner-Straße sowie an der Brinker Straße abgestellte Autos wurden aufgebrochen. Aus einem silbernen Mercedes wurde die sogenannte Multifunktionseinheit gestohlen. Die Schadenhöhe liegt bei 1.700 Euro. Der Schaden an einem aufgebrochenen Opel Astra liegt bei 500 Euro. An der Ackerstraße waren Diebe an einem geparkten Ford Fiesta am Werk. Die Beifahrertür wurde aufgehebelt und das Zündschloss manipuliert.