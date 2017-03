Diebstahl auf der Baustelle

Langenhagen. Auf der Baustelle an der Walsroder Straße, Ecke Stadtparkallee, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Werkzeug und Baunmaschinen (Fabrikate Hilti und Einhell) gestohlen, die in einem abgeschlossenen Kellerraum abgestellt waren.

Der Gesamtwert liegt bei 1.500 Euro.