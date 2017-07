Diebstahl

Langenhagen. Diebe gelangten am Donnerstag zwischen 15.15 und 15.26 Uhr vermutlich über ein leicht offenstehendes Fenster in einen an der Schützenstraße geparkten Opel Corsa und entwendeten eine Tasche in der sich auch verschreibungspflichtige Medikamente befanden. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 50 Euro geschätzt.