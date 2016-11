Dieselbe Masche

Langenhagen (ok). Es ist immer dieselbe Masche: Per Telefon wird der Gewinn eines Kraftfahrzeuges im Wert von 39.000 Euro offeriert. Vor der Übergabe sollten aber erst einmal 900 Euro "Verwaltungskosten" im Voraus per i-Tunes bezahlt werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.