Dieter Laube verstorben

Kaltenweide (ok). Der Kaltenweider Dieter Laube ist am vergangenen Mittwoch verstorben. Laube war von 1974 bis 2001 Mitglied des Kaltenweider Ortsrates, zwischen 1981 und1986 auch stellvertretender Ortsbürgermeister. Die Trauerfeier findet am Freitag, 22. Dezember, um 11 in der Friedhofskapelle Kaltenweide statt.