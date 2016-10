Disco in der Eishalle

Langenhagen. Es sind Ferien. Ein Grund sich ein kleines zusätzliches Gimmick für die kommende Eisdisco, am Sonnabend, 8. Oktober, auszudenken. In der Eishalle, Brüsseler Straße, gibt es für alle Besucher der Eisdisco zum Eintritt Knicklicht dazu. So dass alle Besucher, in der ohnehin schon bunten Eisdisco, die Eisfläche noch bunter gestalten können. Die Eisdisco findet jeden Sonnabend von 19.30 bis 22 Uhr statt.