Diskussion mit Hannover 96

Krähenwinkel (ok). Wie sieht es mit der Entwicklung von Hannover 96 und des Breitensports in der Region aus? 96-Präsident Martin Kind und Michael Tarnat (Leiter der 96-Akademie) kommen am nächsten Dienstag, 15. Mai, um 19 Uhr zusammen mit Thorsten Meier (Leiter Stadionbetrieb/Vertrieb/Organisation) in Sportheim am Stucken-Mühlen-Weg. Etwa zwei Stunden lang soll dann mit den Verantwortlichen des TSV KK über die die Zukunft des Fußballs in und rund um Hannover diskutiert werden. Spieler, Trainer, Fans und natürlich alle anderen Interessierten auch sind herzlich zu diesem Event eingeladen.