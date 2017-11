Diskussion um Norta

Langenhagen (ok). Was passiert mit dem Norta-Gelände? Das soll unter anderem in der nächsten Sitzung des Sanierungsbeirates Kernstadt-Nord/Walsroder Straße besprochen werden. Die Szenarien einer Machbarkeitsstudie werden vorgestellt. Ein möglicher Investor steht mit dem Betreiber eines Lebensmittelmarktes Gewehr bei Fuß. Sowohl vor als auch nach der Sitzung werden Bürgeranfragen beantwortet. Der Termin: Dienstag, 7. November, 19 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal 1.