Disney Land

Langenhagen. Was ist dein Lieblingsfilm und wer ist deine Lieblingsfigur? Möchtest du einige von ihnen treffen? Du kannst Musik raten, auf Aladins Teppich fliegen und auch einige Gedanken hören, was Märchenwelt, Realität und die Bibel gemeinsam haben. Teenager ab zwölf Jahren sind herzlich eingeladen zum nächsten FreakyFriday am Freitag, 16. Juni, um 19.06 Uhr in die Eliakirche an der Konrad-Adenauer- Straße 33. Für kleines Geld gibt es am Buffet passende Leckereien.