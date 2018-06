Diverse Beschädigungen

Langenhagen. Im Verlauf der vergangenen Woche sind diverse Beschädigungen an geparkten Autos bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Im Bereich Reuterdamm und Panckstraße wurden an einem VW Golf die Scheibenwischer entwendet, an einem Transporter der Marke Renault wurde die Windschutzscheibe beschädigt. An einem an der Brüsseler Straße geparkten Auto wurde die Fahrzeugscheibe eingeschlagen.