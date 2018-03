DLRG-Ostercup

Langenhagen. Am Sonntag, 11. März, richtet die DLRG im Sportbad der Wasserwelt Langenhagen ganztags den traditionellen Ostercup aus. Aus diesem Grund ist das gesamte Sportbad (Sportbecken, Variobecken und Sprungbecken) an diesem Tag für die Öffentlichkeit gesperrt. Alle Gäste des Erlebnisbades zahlen am 11. März aufgrund der Einschränkung nur den Gruppeneintritt.