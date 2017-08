Im St. Paulus-Garten am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr

Langenhagen. Der Garten in St.Paulus ist ein öffentlich zugänglicher Raum, eine Vorbedingung für die Veranstaltung. Um seine Pracht im Monat August sowie den Sommer zu feiern, lädt die Gemeinde herzlich alle Gemeindeglieder und Interessierte zu einem Dîner en blanc ein.Die Idee des Dîner en blanc ist mehr als 25 Jahre als und kommt ursprünglich aus Paris.Das Dîner funktioniert wie ein elegantes Picknick in weiß.Was müssen die Gäste eines solchen Events mitbringen?• Einen Tisch und zwei Stühle (kann auch aus der Gemeindehaus herausgetragen werden)• Einen Picknickkorb mit einem dreigängigen kalten Menu und weißem Porzellan und Gläsern (und einer weißen Tischdecke).• Wein und Sekt sind erlaubt sowie Wasser und Saft, Bier ist nicht erwünscht.• Alle Teilnehmenden müssen möglichst elegant gekleidet sein und zwar in der Farbe WEISS (Beige ist in diesem Falle auch erlaubt)• Die Teilnehmenden verpflichten sich, alle mitgebrachten Dinge wieder mitzunehmen (inkl.usive Müll)