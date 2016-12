Doch geöffnet

Langenhagen (ok). In die Anzeige der Ärzteschaft Langenhagen von Mittwoch, 21. Dezember, auf Seite fünf hat sich ein Fehler eingeschlichen: Der Kinder- und Jugendarzt Stefan Piefke am Söseweg 5 (Telefon 0511/7 00 22 60) hat nicht geschlossen, sondern von bis Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, von 9 bis 16 Uhr geöffnet.